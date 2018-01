BUZZ DEJEUNER: le "pire raté" de l'histoire du Celtic

Scott Sinclair vient de rentrer dans l'histoire du Celtic Glasgow, mais pas forcément de la plus belle des manières. Lors d'une rencontre du championnat d'Ecosse face à Hibernian, l'attaquant anglais vient de commettre "le plus beau raté de l'histoire du club", comme s'accordent à le dire les très nombreux fans des "Bhoys". Après un coup franc brillamment repoussé par le gardien adverse, Sinclair qui se trouvait à 50 centimètres du but vide, n'a pas eu le bon réflexe. Heureusement pour l'ancien joueur de Manchester City, son équipe s'est finalement imposée 1-0.