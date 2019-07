Brésil : L'interview exclusive de Neymar a été volée

Alors que Neymar a repris l'entraînement avec le PSG ce lundi, Band TV qui a interviewé le Brésilien et devait diffuser la vidéo aujourd'hui, a annoncé s'être fait voler les bandes.

À chaque jour son histoire. De retour à l'entraînement au PSG avec une semaine de retard sur le calendrier prévu par le club, Neymar a vu une autre affaire toucher indirectement l'actualité qui l'entoure. Band TV, qui avait enregistré une interview avec le Brésilien la semaine dernière, a annoncé que le journaliste en charge de l'entretien s'était fait voler sa carte mémoire contenant les rushes de la deuxième interview, réalisée samedi au sein de l'Institut du joueur auriverde.

Des informations sur son futur dévoilés

Selon Joao Paulo Vergueiro qui a réalisé l'entretien, des "informations importantes concernant son futur" avaient été ainsi évoquées. L'affaire ne s'arrête cependant pas là. Le site Oh My Goal qui était présent sur place a interpellé Band TV sur Twitter en assurant que la conversation ne pourrait finalement ne pas être perdue. "Notre caméra tournait toujours pendant votre interview avec Neymar. Nous avons l’intégralité de l'entretien et nous pouvons vous l'envoyez si vous le souhaitez".