Barça : Lionel Messi a expliqué son intention de quitter le club catalan

C'est en train de devenir plus qu'une simple rumeur au fil des minutes. Relayée par des médias argentins comme Tyc ou Olé, l'information commence à être vérifiée par de nouvelles sources (Mundo Deportivo, RAC1 (radio catalane...)). Et toutes aboutissent à la même conclusion : Lionel Messi aurait bien demandé à quitter le FC Barcelone. "La Pulga" souhaiterait activer une clause de son contrat lui permettant de partir libre cet été. Même si côté Barça on prétendrait que cette clause arrivait à échéance en juin dernier et ne serait donc plus valable...

L'élimination en C1, l'humiliation de trop pour Messi ?

Une réunion d'urgence serait en cours du côté du club catalan. Car c'est évidemment une situation de crise que Josep Maria Bartomeu et ses conseillers ont à gérer. À chaud et si des éléments doivent encore être fournis, la cinglante élimination des Blaugrana en quarts de finale de la dernière Ligue des champions face au Bayern (8-2) a peut-être fortement marqué l'Argentin. De là à imaginer qu'elle a conduit à son envie de départ, il n'y a un pas... qu'il est pour l'instant impossible à faire. Reste que les témoignages de soutien tout chauds sur les réseaux sociaux d'une autre légende, Carles Puyol, et de son coéquipier Luis Suarez confirment en tout cas qu'il se passe des choses en coulisses...

Le sextuple Ballon d'or, âgé de 33 ans, a évolué toute sa carrière au Barça. Meilleur joueur de l'histoire du club, meilleur buteur aussi (634 réalisations), Lionel Messi a tout remporté : Ligue des champions (4), Coupe du monde des clubs (3), championnat d'Espagne (10), Coupe du Roi (6), supercoupe d'Europe (3), supercoupe d'Espagne (7)... Un palmarès XXL qui le lie à jamais au géant catalan.