Ballon d’Or 2018 : Griezmann, Mbappé, Modric, Messi ou encore Ronaldo parmi les 30 sélectionnés

On connaît désormais les 30 candidats au Ballon d’Or, où l’on retrouve sept Français. C’est la distinction individuelle la plus gratifiante, récompensant le meilleur footballeur de l’année. Les noms ont été dévoilés en six fois, dans l’ordre alphabétique, par France Football, l’organisateur et le créateur de ce prix en 1956.

Qui succédera à Cristiano Ronaldo ? S’il faut patienter jusqu’au 3 décembre prochain pour le savoir, les discussions et les débats se resserrent depuis ce soir. En effet, France Football a dévoilé les 30 noms qui sont encore en course pour ce prix tant convoité. Le tenant en titre, Ronaldo n’apparaît pas comme le premier favori mais peut espérer viser le top 5 voire plus. En mai, il a glané une 5e Coupe d’Europe et a inscrit 33 buts, toutes compétitions confondues, avant d’effectuer un transfert éclatant vers la Juventus pour un montant de 100 millions d’euros.

Son coéquipier Luka Modric qui a déjà reçu les prix UEFA et Fifa, est lui un des grands prétendants à la première place avec les Français Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Mais le meilleur joueur de la Coupe monde connaît un début de saison difficile. Il n’a toujours pas de réalisation à son compteur en championnat.

Messi, quintuple Ballon d'Or, de nouveau nommé, a beaucoup marqué la saison passé avec Barcelone. Mais cela ne devrait pas être suffisant pour soulever une 6e fois le trophée.

Auteur du plus beau but de l'année au prix Puskas, Mohamed Salah est lui un autre prétendant sérieux au podium. Il a emmené Liverpool en finale de Ligue des champions avant de se blesser à l'épaule lors de cette rencontre. Revenu à temps pour la Coupe du monde, il a marqué deux buts avec l'Egypte éliminée lors du premier tour.

7 Français dans les 30 sélectionnés

Les Français sont en nombre parmi les 30 meilleurs joueurs de l’année. Sept au total. On retrouve notamment les champions du monde Antoine Griezmann (Atlético Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United) et Raphaël Varane (Real Madrid). Mais aussi Karim Benzema qui n’a pas fait partie de l’épopée russe. Le Madrilène doit sa nomination grâce à la Ligue des champions gagnée. Cette 8e nomination dans les 30 derniers lui permet d’égaler Zinédine Zidane, Thierry Henry et Michel Platini.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont les deux grosses chances tricolores. Le premier a récemment déclaré être « assis à la même table que Messi et Ronaldo ». Griezmann a réussi une saison pleine. Vainqueur du Mondial et de la Ligue Europa tout en étant buteur lors des deux finales. Mbappé a brillé lors de la Coupe du monde avec 4 réalisations dont un but en finale. Son début de saison est aussi époustouflant. Hier, il a réalisé son premier quadruplé de sa carrière en 13 minutes, en championnat contre Lyon. Le Parisien est aussi le grand favori au premier Trophée Kopa, prix qui doit élire le meilleur des moins de 21 ans parmi une liste de dix candidats.

Le Ballon d'Or, trophée individuel suprême basé sur le vote de journalistes du monde entier, sera décerné le 3 décembre. Une chose est certaine, les débats seront nombreux et animés d'ici là.

Voici la liste des 30 nominés dans l'ordre alphabétique :

Sergio Agüero (Manchester City), Alisson Becker (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Diego Godin (Atlético Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/FRA), Eden Hazard (Chelsea), Isco (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Mario Mandzukic (Juventus Turin), Sadio Mané (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG/FRA), Lionel Messi (Barcelone), Luka Modric (Real Madrid), Neymar (Paris SG/BRA), Jan Oblak (Atletico Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool), Luis Suarez (FC Barcelone) Sergio Ramos (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Turin/POR), Raphaël Varane (Real Madrid).