Ballon d'Or 2017: Cristiano Ronaldo, la passe de cinq ?

Il faut dire que la saison 2017 de Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été marquée par les performances de haute-volée, et les excellents résultats. Cette année, le Merengue a en effet remporté pour la Ligue des Champions, ainsi que le championnat d’Espagne et les Supercoupes d’Europe et d’Espagne. L’attaquant portugais a de nouveau été sacré meilleur joueur UEFA de la saison, et Joueur Fifa, en marquant également douze buts en Ligue des Champions.

En sélection, les résultats sont tout aussi positifs : le Portugal s’est brillamment qualifié pour la Coupe du monde 2018. Le capitaine de la sélection, sacrée championne d’Europe l’an passé, a marqué onze buts en autant de rencontres officielles.

"Pour la postérité"

Cristiano Ronaldo est ainsi le logique favori à sa propre succession, lui qui a déjà été sacré Ballon d’Or à quatre reprises (2008, 2013, 2014, 2016). Avec ce cinquième titre en poche, il deviendrait l’égal de Lionel Messi, et rentrerait encore un peu plus dans l’histoire. "Je suis confiant pour ce qui est de le remporter, pas inquiet. (...) Je sais ce que représenterait un cinquième Ballon d'Or, pour la postérité. Ce serait un accomplissement et c'est pour ça que je travaille depuis quinze ans. Rien n'arrive jamais par accident", s’était-il confié au journal L'Equipe, dans l’édition du 17 novembre.

Derrière le duo Messi - Ronaldo, la lutte devrait être plus serrée pour la troisième place. Buffon, Suarez ou encore Neymar peuvent logiquement prétendre aux places d’honneur. Côté Français, les résultats d’Antoine Griezmann (3e en 2016) et de Kylian Mbappé, seront forcément scrutées.