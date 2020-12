Antoine Griezmann rompt son contrat avec son partenaire Huawei qui participerait à la répression de la minorité Ouïghour en Chine

Antoine Griezmann a annoncé, sur Instagram, qu'il mettait fin à sa collaboration avec Huawei. Le géant chinois est accusé de participer à la surveillance et à la répression de la minorité Ouïghour en Chine, d'après des révélations sur Washington Post et de IPVM. Le champion du monde invite l'entreprise "à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse".