Marcus Rashford défend la cause des enfants défavorisés et le gouvernement britannique a fini par céder

Quand les footballeurs font pression sur les politiques... Depuis la fermeture des écoles fin mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement a mis en place un système permettant aux enfants de milieux modestes de bénéficier de repas gratuits. Refusant un temps de prolonger cette aide cet été, le Premier ministre britannique, Boris Johnson a finalement décidé, ce mardi après-midi, d'allonger le dispositif. "Je ne sais même pas quoi dire. Rendez-vous compte de ce que l’on peut faire tous ensemble. ÇA, c’est l’Angleterre en 2020", a immédiatement réagi Marcus Rashford sur Twitter.

"Je sais ce que c'est que d'avoir faim", avait écrit l'attaquant anglais, 22 ans, dans une tribune mardi dans le quotidien conservateur The Times. Le joueur de Manchester United explique à quel point il sait l'effet qu'aurait un revirement du gouvernement pour les 1,3 million d'enfants éligibles à ce dispositif, et pour cause, il était l'un d'eux il y a 10 ans. L'opposition travailliste a appelé à un débat au Parlement pour obtenir l'extension du dispositif. La campagne de l'attaquant international anglais, qui a interpellé lundi le gouvernement dans une lettre ouverte, a reçu le soutien de députés conservateurs, dont le président de la commission sur l'éducation, Robert Halfon, qui a salué le joueur comme "une inspiration et un héros de notre époque".

Dans sa tribune, Marcus Rashford appelle les députés de tous bords à "mettre leurs rivalités de côté" et faire preuve de "solidarité" sur un sujet qui pourrait porter atteinte à la "stabilité de familles à travers le pays pour les générations qui viennent". Chargée des questions d'éducation au sein du parti travailliste, la députée travailliste Rebecca Long-Bailey a estimé qu'il serait "insensible" de la part du gouvernement de ne pas faire ce "petit pas pour alléger la pression financière" qui pèse sur les ménages "et garantir que les enfants puissent manger pendant les vacances d'été".

Une prolongation à 133M€

Selon le Times, la prolongation du dispositif coûterait 120 millions de livres (133 millions d'euros). Le gouvernement a récemment annoncé une enveloppe de 63 millions de livres (70 millions d'euros) pour aider les familles en difficulté. Dans les premiers jours du confinement, Rashford avait lancé sur les réseaux sociaux une campagne de levée de fonds. Une première vague de dons avait rassemblé 134.000 GBP (149.000 EUR), qu'il avait abondé pour porter la somme à 400.000 GBP (445.000 EUR), en avril. Il s'était ensuite engagé à rassembler 20 M GBP (22,3 M EUR) en dons financiers et alimentaires pour permettre que 3 millions de repas soient servis à des personnes défavorisées, un objectif atteint en fin de semaine dernière.



Avec AFP