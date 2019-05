Ligue des Champions : Mohamed Salah forfait pour la demi-finale retour face à Barcelone

Ils auraient pu s'en passer. Les hommes de Jürgen Klopp vont devoir réaliser l'exploit de remonter un déficit de trois buts sans leur maître à jouer Mohammed Salah. Ce dernier était sorti sur civière pendant le match face à Newcastle ce week-end, après avoir reçu un violent coup à la tête. Des rumeurs circulaient sur son possible forfait. Celles-ci ont été confirmée ce lundi par Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds : "Ni Salah ni Firmino ne seront disponibles pour jouer demain. Salah se sent bien mais médicalement il ne peut pas jouer, il est désespéré mais on ne peut rien faire" a-t-il précisé lors de la conférence de presse d'avant-match.

Les Reds devront aussi composer avec l'absence de Roberto Firmino. Leur numéro 9, touché musculairement, avait déjà annoncé son forfait dimanche. Rattraper trois buts d'écart face au club de Lionel Messi paraissait déjà une tâche bien compromise. Cela ressemble maintenant à une mission impossible pour les Reds.