Bayern - Chelsea : N'Golo Kanté de retour, pour mettre fin à sa saison cauchemardesque

Plus encore qu’à son jeu, N’Golo Kanté doit sûrement sa popularité en France à son sourire. Une joie de vivre communicative dont le discret et indispensable milieu de terrain de l’équipe de France ne se départit jamais. A part peut-être depuis le début de la saison. Et pour cause : entre blessures à répétition, procès et Covid-19, N’Golo Kanté a vécu une année cauchemardesque à Chelsea.

Depuis le re-start de la Premier League, un champion du monde français brille sous le maillot bleu de Chelsea. La presse française s’en réjouit, et son coach l’adoube après une saison compliquée. Ce Frenchie, c’est Olivier Giroud. Mais dans l’ombre du buteur des Blues, qui a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, un autre Tricolore vit une saison bien plus terne. Passé de Boulogne-sur-Mer à Chelsea en quatre ans, empochant deux Premier League au passage, suivies d’une Coupe du monde et d’un statut de chouchou des Français, N’Golo Kanté a marqué le pas cette saison. Rappelant ainsi que tout aussi précieux qu’il soit sur un terrain, celui qui est petit, gentil et qui a stoppé Leo Messi n’en reste pas moins infaillible.

Cascade de blessures

En vérité, N’Golo Kanté traverse certainement sa pire saison depuis son éclosion tardive. A 29 ans, le milieu de terrain français arrivé à Chelsea en 2016 a multiplié les galères. D’abord, et surtout, celui qui disputait quasiment tous les matches de ses équipes depuis cinq ans en a payé le prix. Pas par une, mais par une cascade de blessures qui l’ont noyé toute la saison. Et à chaque fois que Kanté sortait la tête de l’eau, un autre pépin physique le faisait replonger. Entorse de la cheville, genou droit capricieux, adducteurs, ischio-jambiers… Telle est la collection de l’ancien Caennais en 2019-2020.

Au total, Kanté a manqué 16 matches de Premier League. Sur les 22 qu’il a disputés, il a été titulaire à 20 reprises, signe de son importance dans le onze des Blues. “Il a vécu une saison compliquée à cause de ses blessures récurrentes, pas réellement en raison de ses prestations. Kanté en forme est un élément essentiel et indéboulonnable du système de Franck Lampard”, analyse notre consultant Eric Roy. Un piédestal finalement fissuré par son corps, épuisé. Outre le championnat, Kanté a également manqué 4 des 7 matches de Ligue des champions du club, et cinq des six rencontres menant à la finale de Cup perdue, qu’il a d’ailleurs passée sur le banc de retour d’une énième blessure.

Un procès puis le Covid

Comme si ses problèmes physiques ne suffisaient pas, N’Golo Kanté est empêtré dans une affaire judiciaire depuis novembre. Le joueur a attaqué son ancien agent d'image pour "escroquerie", "tentative d’escroquerie", "abus de confiance" et "exercice illégal de la profession d’agent sportif". Dans les colonnes de l’Equipe, il expliquait ainsi : “J’estime que ma confiance a été abusée. On avait trouvé un accord pour résilier le contrat, mais cette personne est revenue dessus. En parallèle, elle tente de faire circuler des choses diffamatoires sur mon entourage ou auprès de mon entourage pour exercer une pression sur moi. J’ai donc pris des mesures pour me séparer d’elle le plus rapidement possible”.

Pour couronner le tout, le Covid-19 a pointé le bout de son nez. Problème : N’Golo Kanté, qui a eu des symptômes pendant le confinement, a perdu son grand frère l’an passé d’une crise cardiaque, à 29 ans. Ce qui en fait une personne à risque. L'international a donc refusé de se rendre à la reprise de l’entraînement, et a été soutenu en ce sens par le club. De retour sur la pelouse fin mai - avec des cheveux, ce qui a fait sourire -, Kanté a ensuite rechuté et connu de nouvelles blessures. A tel point que certains médias ont suggéré que Chelsea serait prêt à le vendre.

Estimé à 80 millions d’euros, Kanté ne devrait toutefois pas quitter la formation londonienne, où il peut compter sur le soutien indéfectible de son entraîneur. “N'Golo est un des meilleurs milieux de terrain du monde. (...) Cette saison, malheureusement, à cause de blessures, ça a été dur pour lui. Mais ça fait du bien de le voir en forme maintenant. N'Golo est si important pour nous pour aller de l'avant, on a besoin de lui de façon régulière”, a ainsi rappelé Frank Lampard mi-juin. Et Eric Roy d’ajouter : “Son concurrent, Jorginho, va sûrement aller rejoindre Sarri du côté de la Juve. C’est vrai qu’il a eu plus de blessures cette saison et ça l’a fortement handicapé mais il reste parmi les meilleurs milieux”. Voilà qui devrait rassurer le Français qui pourrait retrouver sa place de titulaire ce soir contre le Bayern. Vaincu 3 à 0 à l’aller à Stamford Bridge, Chelsea aura bien besoin de lui.