Arsène Wenger "très rapidement" de retour

Mais on ne passe pas 34 ans (dont 22 à Arsenal) de sa vie sur un banc d'entraîneur pour tourner définitivement la page d'une telle passion. "Je pense que je vais très vite revenir dans l'encadrement, mais j'ai apprécié prendre un peu de recul", a-t-il déclaré à la BBC. "Maintenant, je me trouve à un tournant", a précisé le tacticien de 69 ans.

"Vous allez me revoir encore dans le football. En tant qu'entraîneur... Je ne sais pas." , a-t-il dit. Durant cette année de transition, Arsène Wenger a travaillé pour des oeuvres caritatives, participé à des conférences ce qui n'a pas eu l'air de lui déplaire, bien au contraire. "J'ai apprécié, je dois dire, de me trouver un peu moins sous le feu des projecteurs et moins sous pression", a-t-il reconnu.

Après cette sorte d'"'année sabbatique", Wenger a surtout réalisé qu'il pouvait encore apporter quelque chose au football. "Je suis arrivé à la conclusion que je veux partager ce que j'ai appris dans ma vie, parce que je pense que la vie est utile , à un niveau, quand tu transmets ce que tu sais", et d'ajouter "le football est toujours ma passion. Je vais revenir rapidement mais je ne peux pas vous dire exactement pour quoi faire."