Angleterre : Alex Morgan quitte Tottenham après seulement cinq matches disputés

L’attaquant américaine Alex Morgan a annoncé qu’elle quitterait le club de Tottenham à la fin de la première partie de la saison de la Women’s Super League, courant janvier. Elle était arrivée en Angleterre en septembre, pour relancer sa carrière après avoir donné naissance à une petite fille en mai dernier, et a disputé seulement cinq matches.

Alors que la NWSL, le championnat américain de football féminin qui devait se dérouler d’avril à octobre, a été annulée en raison de la Covid-19, plusieurs joueuses américaines étaient venues grossir les rangs des équipes anglaises cet été, dont Alex Morgan. La capitaine de la sélection des Etats-Unis avait alors cherché un nouveau challenge pour se remettre en forme après avoir donné naissance à une petite fille en mai dernier. Elle avait atterri à Tottenham, en septembre, où elle a porté le maillot des Spurs à cinq reprises. L’attaquante a inscrit deux buts, sur penalty.

Mais après cette première partie de saison, l’attaquante américaine a décidé de rentrer aux Etats-Unis, où la pré-saison de NWSL 2021 devrait débuter en février. Le club et la double championne du monde se séparent en bons termes. Heather Cowan, directrice de la section féminine de Tottenham, a déclaré dans un communiqué : "Nous étions ravis, au début de la saison, qu’Alex choisisse notre club pour l’aider à retrouver la forme et refaire ses premiers pas en compétition après avoir donné naissance. Ça a été un plaisir d’avoir Alex avec nous durant cette période et tout l’effectif a beaucoup appris en travaillant quotidiennement avec une joueuse au top du football féminin". La destination de Morgan n’est pas encore connue, mais elle devrait vraisemblablement retrouver le club d’Orlando Pride, où elle a évolué de 2016 à 2020.