Le Borussia Mönchengladbach "sidéré" par les commentaires racistes sur son site

Vendredi dernier, le Borussia Mönchengladbach publiait une vidéo en ligne, conjointement avec le Borussia Dortmund, Schalke 04 et le FC Cologne, pour dénoncer les violences et les injustices raciales. Depuis, le site internet de M'Gladbach est la cible de nombreux commentaires racistes que déplore le club de Marcus Thuram. Dans un éditorial, le Borussia se dit "sidéré" par ces propos et appelle les supporters en question, dont le club a "profondément honte", à résilier leur adhésion.

Le Borussia Mönchengladbach se dit "sidéré" par l'avalanche de commentaires racistes qui déferle sur son site et ses réseaux sociaux depuis les actions du club en faveur du mouvement "Black Lives Matter" ces derniers jours. "Vendredi dernier, rappelle le club dans un éditorial en ligne, nous avons diffusé une vidéo CONTRE LE RACISME, en commun avec le Borussia Dortmund, Schalke 04 et le FC Cologne". "Ce que nous avons subi depuis dans les commentaires nous laisse sidérés", poursuit le club de Marcus Thuram, le premier footballeur à avoir posé un genou à terre sur le terrain après le décès de George Floyd.

Le club demande à certains fans de résilier leur adhésion

"Nous continuons à nettoyer les nombreux commentaires racistes, haineux et méprisants !", ajoute le club, qui va même plus loin, en demandant ouvertement à ses membres "qui ne partagent pas ces valeurs du Borussia Mönchengladbach, de résilier leur adhésion", en affirmant avoir "profondément honte" de ces supporters. Le Borussia, sur le modèle des grands clubs associatifs allemands, compte plus de 150.000 membres. L'éditorial remercie également "la majorité des supporters qui essayent de contredire (ces commentaires haineux) avec des arguments raisonnables et des faits".

Dans la foulée du mouvement de protestation mondial après le décès de George Floyd, un noir américain tué fin mai par la police à Minneapolis, quelques joueurs de Bundesliga ont d'abord montré des signes de solidarité, à titre individuel, avant que plusieurs clubs, dont le Bayern Munich, ne leur emboîtent le pas la semaine dernière, soit en faisant poser un genou à terre à l'équipe, soit en portant t-shirts, maillots ou brassards floqués de slogans antiracistes.