Le Borussia Mönchengladbach innovera à domicile avec des supporters en carton

Après deux mois d'absence en raison de l'épidémie de Covid-19, la Bundesliga fait son grand retour ce week-end, mais à huis clos. Si l'équipe se déplace sur la pelouse de l'Eintracht Francfort ce samedi, la prochaine journée se fera à domicile. Et pour pallier l'absence de fans dans son stade, le club a imaginé une initiative insolite : coller des photos de supporters sur des cartons, et placer ces derniers dans les travées du Borussia Park. Le résultat sera visible lors de la réception du Bayer Leverkusen, dans un stade où des milliers de cartons encourageront silencieusement les joueurs.

C'est une initiative qui pourrait en appeler d'autres du même type en Bundesliga. Alors que le championnat d'Allemagne reprend ce week-end après deux mois de suspension liée à l'épidémie du nouveau coronavirus, un club s'est démarqué dans sa gestion du huis clos, généralisé dans tous les stades pour cette fin de saison 2019-2020. Le Borussia Mönchengladbach, qui se déplace cet après-midi sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (18h30) pour la 26e journée de Bundesliga, a tout prévu pour le week-end prochain, à l'occasion de son premier match à domicile depuis le 7 mars dernier et une défaite contre le Borussia Dortmund (1-2).

4e de la Bundesliga et en course pour une qualification en Ligue des champions, les Poulains ont décidé d'installer dans leur stade du Borussia Park des supporters... en carton. Une initiative déjà aperçue du côté de Taïwan pour la reprise du championnat de baseball à la mi-avril. Le principe de cette initiative intitulée "Présent malgré tout" est simple : le supporter achète sa place et le club installe un supporter en carton, avec la photo du fan collée, dans les travées du Borussia Park. Il y a dix jours, le club annonçait sur son site que plus de 12 000 cartons avaient été vendus et que 4 500 avaient déjà pris place dans les tribunes du stade. Si Cologne a décidé d'installer un tifo géant pour sa reprise à domicile face à Mayence dimanche, les Poulains ont eux opté pour les fans en carton.

Marcus Thuram convaincu par l'initiative

Après son déplacement à Francfort ce samedi, c'est face à une foule de supporters en carton que les joueurs du Borussia Mönchengladbach accueilleront le Bayer Leverkusen le week-end prochain, pour la 27e journée de la Bundesliga. Pour sa première conférence de presse d'avant-match depuis plus de deux mois, jeudi, l'entraîneur des Poulains Marco Rose a avoué apprécier l'initiative : "Ce que font les fans est génial. Les figurines en carton rendent le stade un peu plus vivant", avant de nuancer : "Même si ça ne remplace pas les vrais supporters." Pourtant, au vu de l'engouement autour de ce projet, les joueurs de Mönchengladbach pourraient se retrouver face à un stade plein la semaine prochaine. Car avec les cartons, pas besoin de distanciation sociale, et le Borussia Park, qui dispose de 54 000 places, pourrait en disposer plusieurs dizaines de milliers.

Pour Marcus Thuram, l'attaquant français des Poulains, l'illusion pourrait bien fonctionner : "Quand tu arrives dans le stade, pendant trois ou quatre secondes, tu ne réalises pas qu'il ne s'agit pas de vraies personnes", explique l'attaquant sur le site du club. De là à intimider les joueurs adverses ? "Malheureusement, on n'aura pas le même son que fait le public en général", déplore le Français. "Mais c'est toujours un sentiment sympa d'avoir des supporters dans les tribunes". Pour rajouter l'ambiance, une application "MeinApplaus" souhaitait pouvoir interagir avec les supporters, afin que ces derniers puissent réagir en temps réel pendant les rencontres d'un clic sur leur smartphone. Mais la Ligue de football allemande (DFL) n'a toujours pas donné son accord pour mettre en place ce projet.

19 euros pour être en tribunes

L'initiative du Borussia Mönchengladbach est rentable : le coût du carton est de 19 euros. Pour ce montant, les supporters pourront apercevoir leurs visages présents dans les travées du Borussia Park pendant les matches de Mönchengladbach à domicile, tandis que les abonnés peuvent demander à être installés à leur place habituelle. Certains supporters d'équipes en déplacement ont même fait la demande pour être placés en tribunes visiteurs. Mais si le prix du carton est aussi élevé, c'est que le club a décidé de reverser une partie à la recherche contre le Covid-19 et une autre à la fondation du club, tandis que deux entreprises locales, proches de la faillite en raison de l'épidémie, ont été mandatées pour "construire" ces supporters.

Pragmatique, l'entraîneur des Poulains Marco Rose a déclaré que "les matches doivent avoir lieu afin de préserver l'économie du football. C'est notre devoir, en tant que professionnels", avant d'ajouter : "Nous ne voulons pas nous habituer à jouer sans public". En attendant, les joueurs du Borussia Mönchengladbach risqueraient bien de s'habituer à ces supporters en carton qui les observeront du coin de l'œil pour leur retour au Borussia Park le week-end prochain.