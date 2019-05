Franck Ribéry va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison

Toutes les belles choses ont une fin. 12 ans après son arrivée au Bayern Munich, Franck Ribéry a annoncé qu'il tirerait sa révérence à l'issue de la saison. Il ne prolongera pas son contrat et quittera le club bavarois après plus de 400 matches disputés sous ses couleurs. La nouvelle n'est pas vraiment une surprise, mais c'est la fin officielle d'une ère en Bavière, qui dira aussi adieu à Arjen Robben, le pendant à droite de Kaiser Franck. "Ce sont de grands joueurs. Le Bayern leur doit beaucoup à tous les deux et leur fera un adieu formidable et émouvant. Ils ont contribué à façonner la décennie la plus réussie du FC Bayern en produisant un football fantastique", a tenu à rendre hommage le dirigeant Karl-Heinz Rummenigge.

A 36 ans, Ribéry partira avec le sentiment du devoir accompli, avec 8 titres de champion d'Allemagne et une Ligue des champions dans les valises notamment. "Quand je suis arrivé en Bavière, le rêve est devenu réalité. Les adieux ne seront pas faciles, mais nous ne devons jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble", a-t-il réagi sur le site du club. L'ex-international français n'a cependant pas précisé s'il arrêtait sa carrière ou s'il se lançait un nouveau défi.