Bundesliga : Marcus Thuram écope de cinq matches ferme de suspension pour son crachat

Après son crachat à la figure d'un adversaire, la Fédération allemande de football a décidé de suspendre Marcus Thuram pour cinq matches ferme (plus un avec sursis, ndlr), et de lui infliger une amende de 40 000 euros. Le verdict a été rendu ce lundi par la Fédération, et il fait suite à une première sanction de la part de son équipe (un mois de salaire retenu, ndlr).

Le geste du Français avait provoqué une vague d'indignation ce week-end ; il s'en était d'ailleurs excusé peu après, affirmant être prêt à "assumer les conséquences" de son acte. "J'ai réagi de la mauvaise manière face à un adversaire et quelque chose s'est passé de manière accidentelle et pas intentionnelle. Je présente mes excuses à tout le monde, à Stefan Posch, à mes adversaires, à mes coéquipiers, à ma famille et tous ceux qui ont vu ma réaction". Cette sanction le privera du choc entre son équipe et le Bayern Munich, prévu le 12 janvier prochain, et lui permettra seulement de revenir face au Borussia Dortmund, le 22 janvier.

à voir aussi