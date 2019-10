Adil Rami s'affiche en effectuant le salut militaire des joueurs turcs

Désormais joueur à Fenerbahçe, Adil Rami a affiché sur le profil de son compte Instagram une photo de lui en train de faire un salut militaire. Si la photo date d'août dernier, soit bien avant la polémique lancée par les footballeurs turcs, elle apparaît au moment où l'UEFA vient de lancer une enquête disciplinaire pour une potentielle provocation politique. Ce geste réalisé notamment lors du match France-Turquie par quelques joueurs turcs lundi soir, avait pour but de soutenir les soldats engagés dans l'opération militaire dans le nord de la Syrie.

Le compte Instagram d'Adil Rami © Instagram

Apparue mercredi soir sur Instagram, la photo de profil de l'international français le montre avec la main droite tendue au niveau du front et sourire aux lèvres. Le champion du monde français porte le maillot de sa nouvelle équipe, le club stambouliote de Fenerbahçe, qu'Adil Rami a rejoint fin août après avoir été licencié par l'Olympique de Marseille. C'est ce même geste qui a été effectué par des footballeurs de la sélection turque, après leurs buts ou à la fin de leurs matches contre l'Albanie vendredi et la France lundi, lors des qualifications pour l'Euro 2020.



Depuis une vague de protestations a émergé et l'UEFA à ouvert une enquête disciplinaire mardi, évoquant une potentielle "provocation politique". En France, ces saluts militaires lors du match France-Turquie (1-1) avaient également été condamnés. La ministre des Sports Roxana Maracineanu avait appelé l'UEFA à prendre "une sanction exemplaire".

Les fans de Galatasaray apprécient

La fédération turque de football, ainsi que le sélectionneur et plusieurs joueurs, ont confirmé que ce salut était une marque de soutien envers les soldats engagés dans l'opération turque en Syrie contre des forces kurdes. Cette offensive a déclenché un tollé international depuis son lancement le 9 octobre par le président Recep Tayyip Erdogan. La photo de profil du compte Instagram d'Adil Rami avait été diffusée une première fois, parmi d'autres, le 27 août dernier, lors de l'annonce officielle de la signature du défenseur français. S'il s'agissait d'une opération séduction auprès des supporters turcs, le pari est largement réussi, des supporters du club rival de Galatasaray ayant salué le geste.