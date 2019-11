League of Legends : suivez la finale des Championnats du monde en direct

La finale des Championnats du monde de League of Legends, compétition la plus importante de l'esport et regardée par des dizaines de millions de personnes dans le monde, débarque ce dimanche 10 novembre à Paris. Après un mois de bataille entre Berlin et Madrid, deux formations, les Européens de G2 Esports et les Chinois de FunPlus Phoenix, se retrouvent à Bercy dans une salle pleine à craquer pour tenter d'arracher la couronne suprême sur LoL. Retrouvez les coulisses de l'événement sur notre compte Instagram @francetvsport.