Parcours technique, étapes clés... ce qu'il faut retenir de la présentation du Dakar 2021

• Le parcours en sens inverse

Contrairement à l'édition 2020, le Dakar 2021 parcourra l'Arabie saoudite dans l'autre sens. Cette année, le rallye se terminera ainsi en longeant la mer Rouge du nord au sud alors qu'en 2020, le Dakar commençait par ce tronçon effectué dans le sens inverse. L'objectif de David Castera, le directeur de la course, était surtout d'éviter l'Empty Quarter, le désert près de Riyad, au sud-est du pays, pour ne pas retrouver comme l'année précédente un parcours monotone. Au total, ce sont donc douze étapes programmées entre Jeddah et Jeddah, du 3 au 15 janvier avec un jour de repos prévu le 9 janvier à Ha'il. Les pilotes avaleront 7645 kilomètres dont 4700 de course.

• Deux étapes en boucle

La troisième (5 janvier) et la neuvième étape (12 janvier) seront réalisées en boucle avec une unique ville d'arrivée et de départ. Le 5 janvier, les pilotes tourneront autour de Wadi Ad-Dawasir et le 12 janvier, l'étape se déroulera autour de Neom, tout au nord-ouest de l'Arabie saoudite. La direction de course souhaitait proposer ce type d'étapes afin de prolonger l'exploration de certaines régions et de certains secteurs, notamment pour ajouter un maximum de portions techniques. De plus, les organisateurs proposent un peu de répit aux équipes d'assistance qui n'auront pas à se déplacer dès le départ de l'étape vers la ville d'arrivée.

Des dromadaires croisés par les organisateurs du Dakar 2021 © ASO

• Une seule étape mono-terrain

Après un Dakar 2020 jugé trop rapide, avec peu de portions techniques, la direction de course souhaitait absolument varier les terrains de jeu durant l'édition 2021. C'est chose faite. Le parcours ne propose en effet qu'une seule étape mono-terrain. La 6e étape entre Buraydah à Ha'il se déroulera uniquement sur le sable. Les onze autre étapes proposeront aux pilotes une variété impressionnante de paysages et de surfaces. Entre cailloux, sable et pistes, les pilotes devront gérer leur monture dans des portions assez techniques mêlées à des secteurs plus rapides.

• Une avant-dernière étape marathon

C'est indéniablement sur cette avant-dernière étape que le Dakar 2021 pourrait se jouer. Longue de 511 kilomètres, la spéciale entre Al-Ula et Yanbu est tout simplement la plus longue avant-dernière étape de l'histoire. "C'est l’étape la plus difficile de ce Dakar", a alerté David Castera. Des pistes cassantes, 100 kilomètres de cordons de dunes pénibles, les pilotes devront tenir la distance ce jeudi 14 janvier pour espérer prendre part au podium du lendemain soir, à Jeddah.

Voiture de l'organisation, lors des reconnaissances du Dakar 2021 © ASO

• Le prologue, nouveauté de l'édition 2021

Le Dakar tente d'innover pour cette édition 2021. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi la création d'un prologue disputé avant la première étape. Long de 11 de kilomètres sur un sol dur, le prologue permettra de déterminer l'ordre de départ de la première étape entre Jeddah et Bisha (277 km) sur laquelle le parcours caillouteux mettra à mal les pneus.

• Création d'une nouvelle catégorie

Le Dakar créée une nouvelle catégorie de véhicules pour la prochaine édition. Cette catégorie s'intitulera Dakar Classic et mettra en compétition les véhicules anciens (autos et camions), avant 2000, ayant déjà participé au Dakar. Cette catégorie sera une épreuve de régularité avec des vitesses moyennes à respecter. Ils rouleront sur des spéciales différentes de la course principale.

• Loeb, Peterhansel, Sainz : un plateau relevé

Plus de 330 équipages seront au départ de Jeddah le 3 janvier 2021 dont 142 débutants, 15 Saoudiens et 16 femmes. Dans la catégorie motos, ils seront 109 au départ dont 39 débutants et 4 femmes. Le tenant du titre Ricky Brabec sera de la partie tout comme Pablo Quintanilla, deuxième l'année passée.

Le plateau automobile est lui particulièrement relevé avec pas moins de 15 titres cumulés par cinq anciens vainqueurs : le tenant du titre Carlos Sainz, Nassez al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Giniel De Villiers et Nani Roma. Il faudra aussi compter sur Sébastien Loeb pour sa deuxième participation qui souhaite "participer à la bagarre" comme il l'a annoncé lors de la présentation du parcours. Le quintuple vainqueur en moto Cyril Desprès sera de nouveau au départ en voiture pour la sixième année consécutive, associé cette année à Mike Horn dans un projet de véhicule à énergie alternative pour le Dakar. Au total, 70 équipages en automobile prendront le départ dont 31 rookies.

• Le premier bivouac à énergie verte

Le patron du Dakar David Castera a annoncé l'organisation du premier bivouac à énergie verte de l'histoire lors de cette édition 2021. Ce bivouac éco-responsable prendra place à Neom, au soir des 8e et 9e étapes du rallye-raid. Le bivouac sera alimenté en énergie solaire. Les organisateurs ont choisi la ville de Neom car celle-ci est un projet de ville futuriste, basée sur les technologies nouvelles.