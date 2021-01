Dakar : Carlos Sainz vainqueur de la 1re étape devant Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb malchanceux et distancé

La première étape a montré qu’il allait falloir une nouvelle fois compter sur les buggys Mini sur cette édition du Dakar. Les deux favoris de la compétition, qui comptent 16 victoires sur le célèbre rallye-raid, Carlos Sainz (3) et Stéphane Peterhansel (13), se sont offerts un duel des plus indécis sur les pistes caillouteuses du jour. À la faveur d’une dernière partie de course très rapide, l’Espagnol a finalement remporté sa 37e étape dans la compétition, reléguant à 25 secondes devant “Monsieur Dakar”.

"On a été avantagé en partant très loin derrière", a réagi Stéphane Peterhansel après la domination de son équipe lors de la première étape, "mais demain, si on ouvre la piste ce sera très différent. Ce n’était pas du tout notre stratégie, parce qu’on savait que la 2e étape était encore plus compliquée en navigation. On s’est loupés hier, donc on a fait un bon temps aujourd’hui. Il y a de la théorie, et en pratique c’est compliqué à mettre en place. Il aurait mieux fallu partir 5e ou 6e demain, ça aurait été mieux."

Pour sa quatrième participation, le Tchèque Martin Prokop, longtemps à la lutte avec Ginel de Villiers (Toyota Gazoo Racing) et Vaidotas Zala (Agro Rodeo), a finalement réussi à s’emparer de la troisième marche du podium.

Sébastien Loeb malchanceux

L’apprentissage est rude pour l’équipe Bahrain Raid Xtrem. Ses deux pilotes stars, Sébastien Loeb et Nani Roma, ont été en difficulté ce dimanche au volant de leur tout nouveau 4x4 Hunter conçu par Prodrive. Victime de crevaisons lentes, le Français a terminé à 24'14" de Sainz alors que l’Espagnol a, lui, malgré tout minimisé la casse à 9'39" du vainqueur du jour.

Vainqueur du prologue de samedi, Nasser Al-Attiyah (Toyota) a lui aussi eu des difficultés en ouvrant la piste au départ de Jeddah, comme Ricky Brabec (Honda) en moto. Le pilote Qatari qui chasse une quatrième victoire sur le Dakar se classe à la dixième place de la première étape à 12’34” de Carlos Sainz et est satisfait de sa performance : « Nous avions décidé de gagner le prologue et en ouvrant la piste aujourd’hui on savait qu’on perdrait du temps. Mais l’important c’est demain. Je suis content de la journée car nous n’avons pas commis d’erreur... »