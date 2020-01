Champion du monde junior de motocross, Axel Alletru a été victime d'un grave accident à 20 ans qui l'a rendu paraplégique. Il s'est ensuite lancé dans la natation handisport et a remporté 12 titres de champion de France. Au volant de son SSV, il participe au Dakar 2020 et livre un beau message d'espoir. Vivez le Dakar 2020 du 5 au 17 janvier sur le site et les applications France tv sport.