Warren Barguil nouveau champion de France de cyclisme sur route

Deux ans après, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) lève de nouveau les bras. Vainqueur au sommet de l'Izoard lors du Tour de France 2017, le coureur breton n'avait plus goûté à la victoire depuis. C'est désormais chose faite, au meilleur des moments. Champion de France junior en 2009, Barguil a remis ça dix ans plus tard, s'imposant ce dimanche à La Haie-Fouassière pour conquérir le maillot bleu-blanc-rouge au sprint, coiffant sur la ligne Julien Simon (Cofidis) et Damien Touzé (Cofidis).

"Cela prouve que je ne suis pas mort", a réagi le Morbihannais, âgé de 27 ans. "Les critiques m'ont vraiment touché l'an passé, j'ai fait abstraction cette année". Dans l'ombre depuis deux ans, peu en réussite depuis le début d'année avec des abandons sur Paris-Nice et le Tour de Catalogne, Barguil retrouve la lumière et s'offre un très gros coup d'éclat, à moins d'une semaine du départ du Tour de France.

Sur les quinze boucles du circuit tracé autour de La Haye-Fouassière (Loire-Atlantique), il fallait être dans l'échappée matinale pour espérer lever les bras ce dimanche. Ils étaient 37 à partir dès le deuxième tour, dont Barguil, Simon et Touzé, mais aussi Pierre Rolland (Vital Concept), Guillaume Martin (Wanty-Gobert), Angelo Tulik (Total direct Energie) et David Gaudu et Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Ces deux derniers ont été les gros acteurs de cette course animée et débridée, pour espérer offrir un quatrième titre de rang à l'équipe française.

Gaudu a d'abord fait exploser le groupe des 37, rapidement réduit à 20 ans après l'attaque du Quimpérois dans la côte de Château-Thébaut à 75 km de l'arrivée. Victime d'un incident mécanique au début du dernier tour, David Gaudu a ensuite transmis le flambeau à son coéquipier, qui s'est chargé de mettre le feu dans les dix derniers kilomètres. Un énorme tempo dans le Mur de Saint-Fiacre sur Maine et Madouas prenait 6 secondes d'avance sur ses coéquipiers d'échappée. Pas suffisant, rattrapé finalement à 4 kilomètres de l'arrivée. Sept pour un titre de champion de France, et finalement une victoire d'un Warren Barguil plus frais, devançant Simon et Touzé sur la ligne pour arracher un magnifique premier titre de champion de France.