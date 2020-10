Pauline Ferrand-Prévot championne du monde de VTT pour la deuxième année consécutive

2015, 2019 et maintenant 2020. Pauline Ferrand-Prévot est devenue championne du monde de VTT cross-country pour la troisième fois de sa carrière, ce samedi à Leogang, en Autriche. La Française a survolé les débats pour s'imposer avec plus de trois minutes d'avance sur l'Italienne Eva Lechner, qui a battu au sprint l'Australienne Rebecca McConnell.

"Ca sera un chantier monumental", avait-elle même prévenu dans les colonnes de L'Equipe. Elle s'est envolée dans le premier tour et personne ne l'a plus revue. Pauline Ferrand-Prévot a écrasé ce samedi les championnats du monde de cross-country à Leogang, en Autriche. La Française enchaîne pour la première fois deux titres de championne du monde consécutifs dans la discipline, elle qui avait triomphé à Mont-Sainte-Anne l'an dernier.

Elle imite Julie Bresset, qui avait déjà réalisé une telle performance entre 2012 et 2013, et qui était la dernière à avoir réussi à défendre son titre. Avec trois titres de championne du monde de VTT cross-country (2015, 2019, 2020), "PFP" n'est plus qu'à une longueur de Gunn-Rita Dahle, la coureuse la plus titrée de l'histoire de la discipline.