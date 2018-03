Paris-Nice : Arnaud Démare en fanfare avec une victoire au millimètre

Incroyable sprint final à Meudon pour désigner le vainqueur de la première étape de Paris - Nice entre Chatou et la ville des Hauts-de-Seine. Ils étaient quatre pour se départager à la photo finish et c'est Arnaud Démare (Groupama-FDJ) qui a décroché la victoire devant Gorka Izagirre (Barhain-Merida), Christophe Laporte (Cofidis) et Tim Wellens (Lotto Soudal). C'est la 3e victoire du champion de France sur la course au soleil. Ce premier succès de la saison lui permet de prendre le maillot jaune de leader.

Après une échappée matinale de Pierre Rolland, Pierre-Luc Périchon et Jürgen Roelandts qui a compté jusqu'à 3 minutes d'avance, le regroupement s'est opéré à environ quarante kilomètres de l'arrivée. Comme prévu, tout s'est joué dans la côte de Meudon, bien connue des coureurs de Paris-Versailles. Alex Vuillermoz (AG2R La Mondiale) s'est détaché à deux kilomètres du sommet mais "Pikachu" n'a pas résisté au retour des sprinteurs pour qui les pourcentages n'étaient pas trop élevés. Ca a joué des coudes sur la ligne et il a fallu plus de cinq minutes pour déterminer le vainqueur.

Le Picard a été déclaré vainqueur devant l'Espagnol Gorka Izagirre, le Français Christope Laporte et le Belge Tim Wellens. "J'étais persuadé d'avoir fait deuxième. J'ai jeté mon vélo un peu en désespoir. A la fin, on n'était plus lucide du tout", a raconté le champion de France, tout heureux de ce succès: "C'est ma première victoire en haut d'un talus comme ça." Comme l'an passé, Démare commence sa course au soleil par un succès et endosse le maillot de leader avec 4 secondes d'avance sur Gorka Izagirre, par le jeu des bonifications. Lundi, la deuxième étape, longue de 187,5 kilomètres, s'annonce favorable aux sprinteurs. Aucune difficulté de relief ne figure sur le parcours de plaine, souvent exposé au vent, entre Orsonville (Yvelines) et Vierzon (Cher), dans le centre de la France. Bis repetita pour Démare ?

Classement de la première étape

1. Arnaud Démare (FRA/FDJ) les 135,0 km en 3 h 07:39 (moyenne: 43,165 km/h)

2. Gorka Izagirre (ESP/BAH) à 0.

3. Christophe Laporte (FRA/COF) 0.

4. Tim Wellens (BEL/LOT) 0.

5. Mike Teunissen (NED/SUN) 0.

6. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 0.

7. Patrick Konrad (AUT/BOR) 2.

8. Dylan Teuns (BEL/BMC) 2.

9. Matteo Trentin (ITA/MIT) 2.

10. Ion Izagirre (ESP/BAH) 2.

11. Tony Gallopin (FRA/ALM) 2.

12. Carlos Barbero (ESP/MOV) 2.

13. Robert Gesink (NED/LNL) 2.

14. Simon Yates (GBR/MIT) 2.

15. Felix Grossschartner (AUT/BOR) 2.

16. Esteban Chaves (COL/MIT) 2.

17. Daniel Martin (IRL/EAU) 2.

...

Classement général

1. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 3 h 07:29.

2. Gorka Izagirre (ESP/BAH) à 4 secondes

3. Christophe Laporte (FRA/COF) 6.

4. Tim Wellens (BEL/LOT) 10.

5. Mike Teunissen (NED/SUN) 10.

6. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 10.

7. Patrick Konrad (AUT/BOR) 12.

8. Dylan Teuns (BEL/BMC) 12.

9. Matteo Trentin (ITA/MIT) 12.

10. Ion Izagirre (ESP/BAH) 12.

...