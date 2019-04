Flèche Wallonne : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) s'impose au sommet du mur de Huy et conserve son titre

Rien ni personne ne semble en mesure de l'arrêter ! Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) n'a pas tremblé pour signer sa 9e victoire de la saison. Le Français, numéro un mondial, a fait parler ses qualités de puncheur pour conserver son titre en haut du terrible mur de Huy et donc s'offrir une deuxième Flèche Wallonne consécutive. Au final, il a devancé sur le fil Jakob Fuglsang (+0'', Astana) et Diego Ulissi (+6'', UAE Emirates).

Pour ce genre de course, il faut deux qualités essentielles : la patience et le punch. Pendant près de cinq heures, l'objectif consiste d'abord à ne pas se faire piéger, en restant placé aux avant-postes, bien protégé par ses coéquipiers. Ensuite, tout se joue en l'espace de quelques secondes et à ce jeu-là, Julian Alaphilippe est irrésistible. Le numéro un mondial n'a pas eu besoin de sortir un grand numéro, il a juste trouvé la bonne recette pour dompter à merveille le célèbre chemin des Chapelles. Comme l'an dernier, sur cette pente si raide du mur de Huy (9,6% de moyenne sur 1,3km avec un passage à 26%), le coureur de la Deceuninck-Quick Step a attendu l'ultime courbe, à 150m de l'arrivée environ, pour placer son dernier coup de pédale. Insatiable, Alaphilippe a déposé sur place son meilleur rival de ces dernières semaines, Jakob Fuglsang, battu d'un rien. Mais si l'écart est minime sur la ligne entre les deux hommes, le Français, qui a signé sa 9e victoire de la saison, a fait preuve d'une maîtrise insolente lorsqu'il a fallu dépasser le leader d'Astana.

VIDÉO - La montée victorieuse d'Alaphilippe

Un doublé historique

Dans ce doublé, Julian Alaphilippe a également offert une victoire historique au cyclisme français. Il est en effet devenu le premier coureur tricolore à remporter la classique belge deux années de suite. C'est dire à quel point, sauf quand on s'appelle Alajandro Valverde (5 fois lauréat dont 4 à la suite entre 2014 et 2017, 11e aujourd'hui), il est difficile de réitérer une telle performance ici à Huy.

D'ailleurs, outre Jakob Fuglsang, les écarts avec les autres favoris sont assez énormes. Si le surprenant Diego Ulissi (UAE Emirates, 3e à 6'') n'a pas démérité, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe, 5e à 8''), Michael Matthews (Sunweb, 8e à 8''), Romain Bardet (AG2R La Mondiale, 13e à 11'') ou encore Michal Kwiatkowski (Sky, 16e à 11'') n'ont jamais vraiment existé dans l'emballement final. Trop fort, Julian Alaphilippe est définitivement le meilleur parmi les meilleurs.

VIDÉO - Alaphilippe "fier de ses coéquipiers"