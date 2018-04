Suivez en direct vidéo la 104e édition de Liège-Bastogne-Liège, dimanche 22 avril à partir de 15h17 sur France tv sport. Cette année, les coureurs devront parcourir 258 km, comprenant onze collines. Pour venir à bout de la Doyenne, les athlètes devront s’affronter sur la Côte de la Roche-aux-Faucons et la Côte de Saint-Nicolas. La plus ancienne des classiques du cyclisme est une course dans laquelle les grimpeurs et les punchers ont le plus de succès. En 2017, l’espagnol Alejandro Valverde, membre de la team Movistar, avait remporté la course en 6h24 après un sprint où il avait surclassé Dan Martin qui a fini 2e. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert.