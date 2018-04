Suivez en direct vidéo sur France tv sport la 116e édition de Paris-Roubaix le 8 avril. En 2017, Greg Van Avermaet signait la 57e victoire belge et était le 1er champion olympique en titre à remporter Paris-Roubaix. Cette année, 25 équipes, dont 18 du WorldTour s’affronteront entre Compiègne et Roubaix sur 257 km, comprenant 54,5 km de pavés, répartis sur 29 secteurs. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert.