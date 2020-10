Tour des Flandres : suivez la course en direct

Qui succèdera à l'Italien Alberto Bettiol dans ce 104e Tour des Flandres ? Après plusieurs mois d'attente à cause du coronavirus, les coureurs s'élancent ce dimanche d'Anvers pour 243,3 km, sur un parcours raccourci et amputé du célèbre Mur de Grammont. Julian Alaphilippe se mesure pour la première fois aux pavés de "la plus belle des Flandres", tout comme Romain Bardet, qui dispute sa dernière course sous les couleurs d'AG2R - La Mondiale. Suivez la course en direct sur France tv sport.