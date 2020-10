Tour des Flandres : Julian Alaphilippe chute violemment en percutant une moto et abandonne

Lancé à l'assaut de la victoire sur le Tour des Flandres dans un trio de tête avec Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert, le Français Julian Alaphilippe a chuté violemment en percutant une moto. Il est resté longtemps à terre avant d'abandonner.

C’est peut-être la seule chose qui pouvait empêcher Julian Alaphilippe de gagner ce dimanche. Engagé sur son premier Tour des Flandres, le Français semblait en super forme pour s’imposer mais a chuté violemment en percutant une moto, mettant fin instantanément à tous ses espoirs.

Après une première attaque à 49 kilomètres de l’arrivée dans la roue de son coéquipier de toujours chez Deceuninck - Quick Step, Dries Devenyns, Julian Alaphilippe avait remis une couche quelques kilomètres plus loin avant de s’envoler définitivement à 39 km du terme. Dans sa roue, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert, les deux autres grandissimes favoris de cette 104e édition du Ronde van Vlaanderen. Preuve donc que Julian Alaphilippe avait sans aucun doute les jambes pour jouer la victoire pour sa première participation dans l'épreuve.

Le bras droit touché ?

Mais alors qu'il était en dernière position du trio de tête, calé dans la roue de Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe n'a pas vu une moto de l'organisation de course qui a décéléré dans une ligne droite et l'a percutée violemment. Le Néerlandais a évité la moto au dernier moment mais l'Auvergnat s'est fait surprendre. Projeté au sol en retombant lourdement sur le dos, le Français a vu ses compères d'échappée s'envoler en même temps que ses rêves de victoire. Alaphilippe a ensuite abandonné sans que l'on connaisse pour l'instant les conséquences physiques de sa chute. "Alaph" a été soigné par une équipe médicale et semblait souffrir du bras droit.