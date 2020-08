Tour de Pologne : Fabio Jakobsen entre la vie et la mort, un juge dans un état grave... Les conséquences de la grave chute sur la première étape

• Fabio Jakobsen placé dans un coma artificiel

Un an jour pour jour après la mort de Bjorg Lambrecht sur le Tour de Pologne, cette course vit à nouveau des heures sombres. Fabio Jakobsen, victime d'un geste anti-sportif de la part de son compatriote Dylan Groenewegen, a été intubé puis placé ce mercredi en coma artificiel, selon les informations de TVP Sport, la chaîne polonaise qui retransmet la course, avant d'être transporté à l'hôpital. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step, qui se bat dorénavant pour sa vie, luttait pour la victoire sur cette première étape entre Chorzow et Katowice quand il a été bousculé par Groenewegen et propulsé dans les grilles longeant le sprint final.

Barbara Jerschina, médecin du Tour de Pologne, a déclaré son inquiétude au média polonais Naszosie après s'être occupé de Jakobsen : "Il a subi des blessures très graves et sa vie est en danger. Le palais et les voies respiratoires supérieures ont été écrasés, mais on a réussi à l'intuber, il est à l’hôpital, mais a perdu beaucoup de sang. Il est vivant, il est avec nous et j’espère que nous allons gagner".

Le porte-parole de l'hôpital de Sosnowiec, où Jakobsen a été transporté, a précisé à TVP Sport que le cycliste est opéré actuellement et est "dans un état grave". "Dans deux heures, on en saura plus sur son état", a assuré de son côté Pawel Gruenketer, directeur adjoint de l'hôpital.

• Le juge dans un état grave

Dans sa chute, Jakobsen a emporté avec lui un juge présent en bordure de la course. Celui-ci serait dans un état grave selon les informations de la chaîne de télévision polonaise. Situé au niveau de la ligne d'arrivée, l'homme a été percuté de plein fouet par le coureur néerlandais, qui débarquait à 80km/h dans un faux plat descendant, et a été directement pris en charge par des médecins présents sur place.

• Dylan Groenewegen exclu de la course

Vainqueur de l'étape après avoir bousculé Jakobsen dans le sprint final, Dylan Groenewegen a également été pris dans la chute à l'arrivée. Il aura fallu plus d'une heure aux organisateurs pour confirmer l'exclusion de la course du coureur de l'équipe Jumbo-Visma, dont l'état de santé n'a pas encore été communiqué. Remco Evenepoel, coéquipier de Fabio Jakobsen, a déclaré sur son compte Twitter - avant de supprimer le message - que Groenewegen "devrait avoir honte" et qu'il devrait "être suspendu à vie", signe de l'émotion provoquée par cet événement au sein du peloton. Après son exclusion, Jakobsen a été déclaré vainqueur de cette première étape par les organisateurs. Le Français Marc Sarreau, également pris dans la chute et transporté à l'hôpital pour y effectuer des examens, a terminé second de l'étape.

• Le manager de Quick-Step va porter plainte, l'UCI condamne fermement

Patrick Lefevere, lui, n'a pas supprimé son tweet. Le manager de la Deceuninck-Quick Step a déclaré qu'il "porterait plainte. Ce type d'actions n'a pas sa place dans le cyclisme. C'est un acte criminel de la part de Groenewegen". Lefevere a également suggéré dans un autre message qu'il "faudrait mettre ce gars de la Team Jumbo en prison". De son côté, l'Union Cycliste Internationale (UCI) a publié un communiqué déclarant qu'elle "condamne fermement le comportement dangereux" de Groenewegen. L'UCI a également indiqué qu'elle avait mandaté la Commission de discipline de l'instance pour "demander la mise en place de sanctions proportionnelles à la gravité des faits." La suite du Tour de Pologne, qui se déroule en cinq étapes et doit se terminer le 9 août, risque d'être tendue.