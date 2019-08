Tour de Pologne : décès du jeune Belge Bjorg Lambrecht après une grave chute

Le coureur belge Bjorg Lambrecht, âgé de seulement 22 ans, est décédé après une lourde chute lors de la troisième étape du Tour de Pologne cycliste, lundi, a annoncé son équipe Lotto Soudal. "La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, les amis et les coéquipiers de Bjorg est arrivée... Repose en paix, Bjorg", a tweeté son équipe.

Alors qu'il avait pris le départ de la troisième étape entre Chorzow et Zabrze en début d'après-midi, le natif de Gand (Belgique) aurait heurté une structure en béton sur le bord de la route, aux environs du 30e kilomètre. Réanimé sur place, il a été transporté à l'hôpital de Rybnik, où il est décédé, selon le site polonais Onet.

Bjorg Lambrecht, était considéré comme l'un des prodiges de sa génération. Il avait notamment remporté Liège-Bastogne-Liège et la Course de la Paix chez les espoirs en 2017 avant de prendre la 2e place du Tour de l'Avenir derrière Egan Bernal la même année. Le Belge s'était révélé aux yeux du public cette saison sur les classiques ardennaises en signant une magnifique 6e place sur l'Amstel Gold Race et en prenant la 4e place de la Flèche Wallonne en avril. Des courses qu'il affectionnait. En juin dernier, il s'était à nouveau illustré sur les routes du Dauphiné en remportant le maillot blanc de meilleur jeune (12e du classement général). Il participait au Tour de Pologne pour la deuxième fois de sa carrière et se préparait pour l'autre objectif de la saison le Tour d'Espagne fin août.

Cette tragédie survient une année seulement après le décès du Belge Michael Goolaerts (Vérandas-Willems Crélan). Le coureur de 24 ans victime d'une chute fatale après 100 kilomètres de course sur Paris-Roubaix avait perdu la vie en avril 2018.

Plus d'informations à suivre...