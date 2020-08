Tour de Lombardie : Remco Evenepoel, l'un des favoris, victime d'une terrible chute

Alors que les coureurs sont en plein effort sur le Tour de Lombardie, l'un des grands favoris de cette édition 2020, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), a été victime d'une terrible chute lors de la descente suivant le Colma di Sormano. Engagé à grande vitesse, le Belge est venu buter sur un parapet avec son vélo avant d'effectuer un soleil et de basculer dans le vide. En attendant des informations officielles, la Rai, radio italienne, a expliqué il y a quelques minutes, que le jeune homme (20 ans) était vivant et conscient. Une information confirmée par l'organisation de la course.