Tour de France 2019 : Direct Energie et Arkea-Samsic dernières équipes invitées

Après plusieurs semaines d'attente, les organisateurs du Tour de France ont donné leur verdict. Direct Energie et Arkea-Samsic sont les deux dernières équipes invitées à participer à la prochaine Grande Boucle qui s'élancera de Bruxelles le 6 juillet. Pour la première, qui deviendra Total dans moins de trois semaines, ce n'est pas une surprise après ce début d'année encourageant. Pour Arkea-Samsic, préférée à Vital Concept - B&B Hôtels, c'est plus surprenant, mais la présence d'Andre Greipel et Warren Barguil, surtout, a fait pencher la balance...

Vital Concept - B&B Hôtels, qui espérait faire ses débuts dans la plus grande course du monde pour sa deuxième année d'existence, devra attendre. L'équipe de Jérôme Pineau sera présente, en revanche, dans le peloton du Dauphiné, au mois de juin. Les responsables d'ASO, qui organisent le Tour, ont respecté la règle qu'ils avaient demandé à l'Union cycliste internationale (UCI). Ils ont gardé le peloton de 22 équipes - 18 qualifiées d'office + 4 invitées - et ont rejeté l'hypothèse d'une 23e formation qui avait été évoquée ici et là, notamment par Jérôme Pineau. "Il faut savoir qu'en cinq ans, le nombre d'aménagements routiers sur les routes du Tour a doublé", a expliqué à l'AFP le directeur du Tour Christian Prudhomme.

"Nous avons voulu cette règle pour des raisons d'attractivité mais aussi de sécurité. On va être cohérents avec nous-mêmes, on ne va pas demander une dérogation à l'UCI pour une 23e équipe alors qu'avec l'association des organisateurs, on s'est battu pendant des années pour qu'il y ait moins de coureurs au départ." Cette éventualité écartée, le choix s'est fait entre Arkea-Samsic et Vital Concept - B&B Hôtels dès lors que la sélection de Direct Energie, l'équipe de Jean-René Bernaudeau qui s'est souvent illustrée sur le Tour (Thomas Voeckler, Sylvain Chavanel), ne faisait guère de doute.

Barguil "a fait rêver la France"

L'arrivée probable de Total, désormais propriétaire de Direct Energie, dans l'appellation de l'équipe a-t-elle pesé ? "Ce qui joue pour Direct Energie, ce sont les résultats de l'équipe, avec Lilian Calmejane, Niki Terpstra, Jonathan Hivert, et son passé, les dix-neuf années de Jean-René Bernaudeau", a répondu Christian Prudhomme. La décision pour le dernier billet qualificatif ne s'est pas faite sur le terrain puisqu'aucune des deux formations en lice n'a marqué de points durant Paris-Nice. "On n'a pas eu d'enseignement, il y a eu une sorte de statu quo", a reconnu le directeur du Tour qui a privilégié le passé récent, les performances étincelantes de Warren Barguil dans le Tour 2017.

"Il est l'un des très rares Français qui a fait rêver la France ces dernières années en juillet", a souligné Christian Prudhomme. "On a eu très peur pour lui sur Paris-Nice, sa chute est heureusement moins grave que prévu". Barguil, qui doit reprendre la compétition lundi au Tour de Catalogne, est bien le premier argument de son équipe même si la présence de l'Allemand André Greipel, vainqueur au sprint de 11 étapes, et les progrès d'Elie Gesbert ont été remarqués par les organisateurs du Tour. La conséquence est l'attente supplémentaire infligée à Vital Concept - B&B Hôtels qui s'est renforcé à l'intersaison par la venue de trois coureurs habitués du Tour, Cyril Gautier, Arthur Vichot et surtout Pierre Rolland, vainqueur de deux grandes étapes de montagne par le passé (2011 et 2012). "On est malheureux de laisser une équipe sur le carreau", a avoué Christian Prudhomme. "On souhaite l'accompagner et c'est pour cela qu'elle est sélectionnée cette année à une demi-douzaine des épreuves ASO. On le fait avec plaisir et on continuera à le faire".

Pineau : "Notre présence n'aurait pas fait tâche"

Pour le manager et fondateur de la formation bretonne, Jérôme Pineau, c'est évidemment un gros coup dur. "C'est trop tôt pour connaître les conséquences" a t-il confé à l'AFP avant d'ajouter : "Cela ne remet pas en cause le projet, mais pour renégocier avec les coureurs..." L'ancien coéquipier modèle et toujours très proche de Sylvain Chavanel a également regretté la rapidité de cette décision : "La logique aurait voulu qu'on attende encore [...] On n'a pas été meilleur, mais on n'a pas été moins bon [...] Notre présence sur le Tour n'aurait pas fait tâche."

