Thomas Voeckler rejoint France Télévisions comme consultant

Il est l'une des stars du peloton français. Champion de France à deux reprises (2004 et 2010), au pied du podium lors du Tour de France 2011 (4e), meilleur grimpeur du Tour de France 2012, vainqueur de 4 étapes sur la Grande Boucle et porteur du maillot jaune à deux reprises (2004 et 2011), Thomas Voeckler a raccroché son vélo à l'issue de la dernière Grande Boucle de sa carrière. Sur un vélo en tout cas. Car en 2018, moins d'un an après sa retraite, il sera de nouveau sur les routes de France, mais sur une moto. Il devient en effet consultant pour France Télévisions, et succède à Cédric Vasseur sur la moto 1.

Et son aventure débutera dès le mois de mars, avec Paris-Nice

Thomas Voeckler et Laurent Eric Le Lay à la présentation de Paris-Nice