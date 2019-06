Thomas Voeckler nouveau sélectionneur de l'équipe de France

Thomas Voeckler est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France masculine de cyclisme. Le meilleur grimpeur du Tour de France 2012, retraité en 2017, remplace Cyrille Guimard qui dirigeait les Bleus depuis 2017. L'annonce a été faite en marge des championnats de France de cyclisme sur route à La Haye-Fouassière. Alors qu'un tandem Samuel Dumoulin-Cyrille Guimard était pressenti, avec la prise de contrôle de l'ancien coureur d'AG2R la saison prochaine, Voeckler a finalement émergé comme le favori ces derniers jours.

Prise de fonction immédiate

"Je tiens à remercier Cyrille Guimard pour la mission de sélectionneur au sein de l’équipe de France élite hommes professionnelle, indique le président de la FFC Michel Callot dans un communiqué, et l’ensemble des résultats qu’il a contribué à amener. Compte tenu des différents échanges que nous avons eu lui et moi, depuis les Championnats du Monde sur route d’Innsbruck et sa demande de mission élargie, et les différents qui se sont faits jour entre lui et la DTN de la FFC, j’ai pris la décision de nommer, Thomas Voeckler, au poste de manager de l’équipe de France route hommes professionnelle, lequel sera opérationnel de suite dans ses nouvelles fonctions. La FFC a trouvé un commun accord avec Cyrille Guimard, avec cessation a effet immédiat de son rôle de sélectionneur de l’équipe de France professionnelle hommes."