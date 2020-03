Écourtée d'une journée à cause de l'épidémie de Coronavirus, cette édition 2020 de Paris-Nice se terminera dès ce samedi à l'issue de la 7e étape. D'une distance de 166,5 km, cette étape-reine de la course partira de Nice pour rejoindre Valdeblore-La Colmiane. Au programme : le Col de Vence (cat 1) et celui de la Sigale (cat 2) avant une arrivée au sommet à plus de 1500m d'altitude. Suivez l'étape en direct.