Paris-Nice 2019 - 4e étape : Vichy - Pélussin

Suivez en direct vidéo la 4e étape de Paris-Nice 2019 entre Vichy et Pélussin. Après trois étapes de plat consacrés aux sprinteurs ou aux baroudeurs, place aux premières vraies difficultés de cette 77e édition. Cinq ascensions sont au programme de cette 4e étape longue de 210,5 km entre Vichy et Pélussin. Parmi elles, trois côtes de 2e catégorie, et une autre de 1re catégorie. La dernière montée, la côte de Chavanay (3,1 km à 4,9%), se situe à environ 10 km de l'arrivée. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.