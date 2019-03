Cyclisme : retrouvez en direct vidéo la 77ème édition du Paris – Nice qui se déroulera du 10 au 17 mars 2019. Suivez la première compétition cycliste sur route de l’année. La Team Sky, AG2R la mondiale, et les autres grosses écuries du circuit mondial seront en répétition lors de ces 8 étapes, en amont des « classiques » et du Tour de France. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse, ainsi que Thierry Adam et Thomas Voeckler sur les motos. Retrouvez toutes les infos sur le Paris – Nice et le cyclisme sur le site web et l’application mobile de France tv sport.