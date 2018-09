Suivez en direct vidéo les Mondiaux de cyclisme sur route à Innsbruck, Autriche. Au programme du jour : la course en ligne Dames, avec 6 Françaises : Aude Biannic, Audrey Cordon-Ragot, Anabelle Dreville, Eugénie Duval, Juliette Labous et Edwige Pitel. Qui succédera à la Néerlandaise Chantal Blaak, championne du monde l'an dernier en Norvège à Bergen. Les commentaires sont assurés par Alexandre Pasteur et Marion Rousse. Les Championnats du monde de cyclisme sur route sont à suivre sur France tv sport.