Suivez en direct vidéo la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme sur route 2019, organisés dans le Yorkshire (Royaume-Uni). L'an passé à Innsbruck, Alejandro Valverde s'était imposé devant le Français Romain Bardet au terme d'une course animée par les Bleus, dont Julian Alaphilippe. Le Français, longtemps n°1 mondial cette saison, sera l'un des grands favoris de cette édition 2019. Accompagné par Julien Bernard, Florian Sénéchal, Benoit Cosnefroy, Rémi Cavagna, Tony Gallopin, Valentin Madouas, Anthony Roux et Florian Sénéchal, il espère succéder à Laurent Brochard, dernier Français champion du monde en 1997. Les commentaires seront assurés par Nicolas Geay, Marion Rousse et Laurent Jalabert.