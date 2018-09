Retrouvez en direct vidéo les Mondiaux de cyclisme sur route, du 25 au 30 septembre 2018. À Innsbruck (Autriche), la semaine débutera par les contre-la-montre hommes et femmes, puis auront lieu les courses en ligne hommes et femmes moins de 23 ans et Élite. Sur un parcours taillé pour les puncheurs, les Français, notamment Julian Alaphilippe chez les hommes, ont de vraies chances de titre. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert, avec l'appui de Nicolas Geay et Thierry Adam sur les motos.