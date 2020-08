Milan - Turin : Arnaud Démare (Groupama - FDJ) s'impose au sprint à quelques jours de Milan - San Remo

C'est une très belle victoire pour Arnaud Démare ! Ce Milan-Turin était destiné à se disputer au sprint tant les dénivelés étaient faibles sur les routes italiennes sur le parcours remodelé de cette édition 2020. Le Français a su parfaitement saisir l'occasion pour devancer sans discussion un plateau de finisseurs royal : Caleb Ewan (Lotto-Soudal) 2e, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 3e, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 4e, rien que ça !

Démare a su éviter les rares pièges du jour, à savoir une chute massive intervenue à sept kilomètres de l'arrivée. Les gros sprinteurs ont finalement tous échappé à la chute mais certains équipiers n'ont pu participer à l'emballage final. Pas de quoi perturber la Groupama-FDJ, impériale ce mercredi. C'est Peter Sagan qui se lançait le premier en solitaire mais Arnaud Démare, bien emmené par son train et Jacopo Guarnieri en dernier wagon, dépassait le Slovaque et s'envolait vers la victoire finale tout en puissance.

à voir aussi

Milan - Turin : Revivez la victoire d'Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

"On n'a peur de personne"

Le résultat autant que la manière est un excellent signe à trois jours de Milan - San Remo, sur lequel le Nordiste avancera comme un vrai outsider. "Gagner aujourd'hui c'est vraiment parfait, s'est-il réjoui au micro de la Chaîne L'Equipe. Il y avait du beau monde en plus. Mais on se sent vraiment bien dans l'équipe en ce moment. C'est une reprise parfaite pour le moment. On n'a peur de personne et c'est de bonne augure avant Milan-San Remo"

Une échappée au fort accent local avait tout de même tenté sa chance au vingtième kilomètre puisque cinq Italiens étaient présents à l'avant. Les fuyards ont longuement roulé en tête de la course, comptant jusqu'à 7 minutes d'avance sur le peloton. Mais finalement elle a craquée dans les tous derniers kilomètres se faisant rattraper un à un. Pour le plus grand bonheur d'Arnaud Démare.