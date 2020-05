Milan-San Remo le 8 août, le Dauphiné sur 4 jours, Paris-Roubaix le 25 octobre, le nouveau calendrier 2020

Il était attendu depuis plusieurs semaines et les rumeurs allaient bon train. L'Union cycliste internationale (UCI) a donc enfin dévoilé ce mardi son nouveau calendrier, qui avait déjà fuité dans la presse ces jours-ci. Les compétitions devraient donc reprendre avec les Strade Bianche le 1er août ainsi que le Milan-San Remo le 8. Par ailleurs, le Dauphiné est raccourci à quatre jours, les boucles espagnoles et italiennes se chevaucheront sur quelques jours. Paris-Roubaix est prévu le 25 octobre.

Le nouveau calendrier de l'UCI (Union Cycliste Internationale) est enfin officiel. Les indiscrétions allaient bon train depuis quelques jours. Et le programme s'annonce bien dense pour les coureurs.

Pour débuter la saison, l'UCI a donc choisi la Toscane et les Strade Bianche avec un départ le 1er août. Le premier Monument de la saison, le Milan-San Remo se déroulera le 8 août. Le Dauphiné sera lui réduit à 4 jours (au lieu de huit) comme l'avait suggéré Christian Prudhomme et se tiendra du 12 au 16 août.

Les Classiques se succéderont, quant à elles, du 29 septembre au 14 novembre, avec notamment la Flèche Wallonne le 30 septembre, Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre, Amstel Gold Race le 10 octobre, Gand-Wevelgem le 11 octobre, A Travers la Flandre le 14 octobre, et le Tour des Flandres le 18 octobre. Le Paris-Roubaix, autre monument s'élancera le 25 octobre. En ayant placé le Tour d'Italie au début du mois d'octobre 3-25 octobre) tout en maintenant les 3 semaines de courses, l'UCI place donc un grand Tour en plein pendant les grandes classiques du Nord avec les Monuments, pour des prétendants à la victoire aux profils bien différents. "La plupart des vainqueurs des Monuments ne sont généralement pas les favoris pour le Tour de France ou le Giro", concède ainsi Thomas Voeckler, consultant France Télévisions.

Le Giro et la Vuelta se chevauchent

L'annonce de ce nouveau calendrier devrait rassurer les coureurs en manque de compétition et de préparation avant les grandes boucles, mais peut-être aussi les inquiéter tant le programme est concentré en un temps réduit. Hormis le Tour de France dont les dates ont été déjà été annoncées (29 août-20 septembre), le nouveau calendrier de l'UCI dévoile les nouvelles dates du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne. Ces deux tours se chevaucheront sur quelques jours, le Giro ayant lieu du 3 au 25 octobre et la Vuelta du 20 octobre au 8 novembre. La Vuelta sera le seul grand tour a être légèrement raccourci de trois jours. Les organisateurs n'ont tout simplement pas remplacé les trois étapes qui devaient se dérouler aux Pays-Bas, avec le grand départ d'Utrecht, et qui avaient été annulées fin avril, pour aboutir à ce nouveau tracé.

Si le programme se veut dense, de nombreuses difficultés se laissent apercevoir du point de vue sanitaire et de l'organisation. Les coureurs pourront-ils concourir en peloton en toute sécurité ? Quelles mesures seront mises en place du coté des spectateurs et/ou avec quelles restrictions ? Ces questions attendent pour l'heure encore des réponses. Mais si le calendrier est respecté, nul doute que les passionnés de la Petite Reine vont connaître un automne pantagruélique.

à voir aussi

Coronavirus : Paris-Roubaix fin octobre, qu'est-ce que cela changerait ?

Le nouveau calendrier 2020

-1er août: Strade Bianche (Italy)

-5-9 août: Tour de Pologne (Poland)

-8 août: Milano-Sanremo (Italy)

-12-16 août: Critérium du Dauphiné (France)

-16 août: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 août: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 août -20 septembre : Tour de France (France)

-7-14 septembre : Tirreno-Adriatico (Italy)

-11 septembre : Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 septembre : Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 septembre -3 octobre : BinckBank Tour

-30 septembre : La Flèche Wallonne (Belgium)

-3-25 octobre : Giro d'Italia (Italy)

-4 octobre : Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 octobre : Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 octobre : Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 octobre : A Travers la Flandre (Belgium)

-15-20 octobre : Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 octobre : Tour des Flandres (Belgium)

-20 octobre - 8 novembre: Vuelta Ciclista a España (Spain)

-21 octobre : Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 octobre : Paris-Roubaix (France)

-31 octobre : Il Lombardia (Italy)