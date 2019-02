Le Tour de France 2021 partira du Danemark

Ce début de Tour "viking" sera pour les Mozart du grand plateau. Un contre-la-montre tout plat de 13 kilomètres dans les artères de la capitale danoise, ville en pointe dans les déplacements quotidiens sur deux roues. Ce sera l'occasion de passer en revue les principaux monuments de Copenhague.

Deux autres étapes suivront au Danemark. Un parcours de 190 kilomètres entre Roskilde et Nyborg avec un final de 18 km au-dessus de la mer Baltique sur deux immenses ponts. Ça sent d'ores et déjà la bordure pour piéger les favoris.

Au-dessus de la mer Baltique

La dernière étape de 170 kilomètres, qui partira de Vejle, sillonnera les fjords jusqu'au port de Sönderborg. La course prendra ensuite une journée de repos afin de faire redescendre le grand barnum du Tour jusqu'en France.

En juillet prochain, la Grande Boucle s'élancera de Bruxelles, afin de fêter le cinquantenaire de la première victoire du Belge Eddy Merckx qui est le coureur ayant porté le plus souvent le maillot jaune, lequel a été créé voici cent ans (1919).