Le directeur sportif d'Ineos Nicolas Portal décède d'une crise cardiaque

Le monde du cyclisme est en deuil ce soir avec l'annonce du décès de Nicolas Portal, 40 ans. Victime d'une crise cardiaque, le Gersois était le directeur sportif de l'équipe britannique Sky devenu Ineos. Il avait notamment conduit Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal à la victoire sur le Tour de France.

Son coeur lui aura fait beaucoup de misère. Contraint d'arrêter sa carrière professionnelle en 2009 suite à une arythmie cardiaque, Nicolas Portal a succombé mardi en Andorre d'un infarctus du myocarde. Le Gersois avait fait ses début en pro avec Ag2R Prévoyance lors de l'année 2002. Trois saisons au cours desquelles il découvrira le Tour de France (6 participations au total).

Par la suite il s'exilera à l'étranger. Tout d'abord en passant les Pyrénées au sein de Caisse d'Epargne avant une dernière année chez Sky où il deviendra un directeur sportif de talent. Maître tacticien, le Français était apprécié pour sa gentillesse et son professionnalisme.

Il avait succédé à Sean Yates dans l'encadrement britannique et avait grandement participé aux succès de l'équipe. Sous sa houlette, Sky puis Ineos ont remporté cinq Tours de France (Froome 2015, 2016, 2017, Thomas 2018 et Bernal 2019), un Giro (Froome 2018) et une Vuelta (Froome 2017).