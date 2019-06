Giro 2019: L'Equatorien Richard Carapaz dans la cour des grands

L'Equatorien Richard Carapaz a remporté la 102e édition du Giro au terme de la 21e et dernière étape, un contre-la-montre individuel qui se disputait sur 17 kilomètres autour de Vérone et remporté par l'Américain Chad Haga. Dominateur la veille sur le Passo Manghen, et ne concédant que 1'12'' à Haga, Carapaz a préservé le maillot rose devant l'Italien Vincenzo Nibali. Sur la troisième marche du podium, on retrouve finalement le Slovène Primoz Roglic qui passe devant l'Espagnol Mikel Landa.