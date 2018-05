Giro : Suivez la 20e étape en live

Après l'extraordinaire exploit de Chris Froome, Tom Dumoulin devra jouer sa chance à fond pour empocher un premier Giro. Aujourd'hui, la seconde moitié de la course sera celle de tous les dangers. L'enchaînement sera ardu entre le Col Tsecore et le Col de Saint-Pantaléon. Les pentes menant à Cervinia n'en seront que plus corsées. Avec son faible pourcentage et son aspect roulant, l'ultime montée de la 20e étape est pour Tom Dumoulin. Sauf si Christopher Froome en décide autrement.