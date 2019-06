Suivez en direct vidéo le Championnat de France de cyclisme sur route, à La Haye-Fouassière. Anthony Roux remet son titre en jeu, après sa victoire l'an passé à Mantes-la-Jolie. Anthony Turgis et Julian Alaphilippe avaient pris la deuxième et troisième place. Cette année, le parcours semble réservée aux puncheurs ou aux sprinteurs, à moins que Thibaut Pinot, en pleine préparation pour le Tour de France, ne crée la surprise. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.