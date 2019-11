Romain Bardet renonce au Tour de France 2020

Après une saison difficile, il avait besoin de changer d'air. Romain Bardet a donc décidé de faire une croix sur le Tour de France 2020 mais de tenter la boucle italienne (9-31 mai). "Il est clair que le Giro est une course que j’ai très envie de découvrir, qui me fascine. C’est pour moi l’heure de m’ouvrir des perspectives sur d’autres grands tours et l’année 2020 est propice à cette découverte", a annoncé le Français de 29 ans lors d’une conférence de presse à Vaujany (Isère), mercredi 13 novembre, à l’occasion du stage de rentrée de son équipe AG2R-La Mondiale. L'an passé déjà, le Français avait émis l'idée de découvrir le Tour d'Italie avant de finalement miser uniquement sur le Tour. Un pari qui ne lui a pas réussi. La Grande Boucle a été davantage une épreuve pour l'Auvergnat, qui n'a plus couru depuis et a ressenti le besoin de faire une pause.

Trois objectifs pour 2020

Une pause qui est donc synonyme d'impasse pour celui qui a fini second en 2016 et troisième en 2017. Après avoir participé aux sept dernières éditions du Tour de France, c'est une première pour le Français. "Je n'ai jamais caché mon envie de participer au Giro d'Italie au meilleur de ma forme, avec la volonté d'y briller. Il est l'heure de m'ouvrir de nouveaux horizons et l'articulation de la saison, avec trois objectifs majeurs, est excitante, a expliqué le Français. Il m'a pas été simple de renoncer au tour de France, qui m'a tant apporté et qui est une course que j'aime profondément, mais il était salutaire d'ouvrir une parenthèse dans la belle histoire qui me lie à cette course, pour mieux y revenir l'an prochain." Romain Bardet aura donc trois objectifs cette année : le Giro, les Jeux de Tokyo et Championnats du monde de cyclisme sur route, a annoncé AG2R.