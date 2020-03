Cyclisme : Gianni Moscon disqualifié de Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Rien ne lui sert de leçon. Disqualifié du Tour de France 2018 pour un coup de coude sur Elie Gesbert (Fortuneo-Samsic) lors de la 15e étape, le coureur de Team Ineos Gianni Moscon s'était morfondu en excuses dans la foulée, déclarant être "désolé pour l'incident et regretter ce geste, qui est un très mauvais exemple". Apparemment, le cycliste italien a déjà oublié les conséquences de son acte car il a réitéré ce dimanche après-midi. Au milieu de la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Moscon, pris dans une chute, a jeté un vélo au visage d'un autre coureur. Résultat : une nouvelle disqualification pour "conduite agressive et anti-sportive".

Mis au courant de la décision des organisateurs via son oreillette quelques minutes plus tard, Gianni Moscon a arraché son dossard avant de le déchirer et le jeter sur le sol. L'Italien de 25 ans, abonnés aux affaires de mauvais comportement, a également été suspendu par son équipe pour avoir insulté le cycliste français Kévin Reza (FDJ) de "nègre" en plein Tour de Romandie 2017 ou encore été déclassé lors des Mondiaux après s'être accroché à sa voiture pour revenir plus facilement au sein du peloton.