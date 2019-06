Cyclisme : Critérium du Dauphiné 2019 - 4e étape : Roanne - Roanne

Suivez en direct vidéo la quatrième étape du Critérium du Dauphiné 2019. Au programme, 26,1 kilomètres de contre-la-montre individuel autour de Roanne. L'an dernier, Geraint Thomas (ex-Sky, désormais Ineos) s'était imposé devant Adam Yates (Mitchelton-Scott) et Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Deuxième en 2016, le Français cherchera à succéder à Christophe Moreau, dernier tricolore vainqueur en 2007. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert. Sur leurs motos, Thierry Adam et Nicolas Geay seront au plus près de la course.